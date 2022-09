Mesajul transmis de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Calinic cu prilejul inaugurarii expoziției fotografice „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava – o istorie in imagini de patrimoniu mondial”, organizata de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților la Biblioteca Naționala a Romaniei din Capitala. Preafericirea Voastra, Excelentele Voastre, Preacuviosiile si Preacucerniciile Voastre, Distinsi invitati, In acest an se implinesc […] The post Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava – chezasie a unitatii de neam si de credinta first appeared on Suceava News Online .