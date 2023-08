Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aflarea moaștelor Sfantului cuvios Serafim de Sarov Sfantul Serafim de Sarov se numara printre cei mai cunoscuți și mai indragiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Inca din timpul vieții sale, mii de pelerini iși indreptau pașii catre Manastirea Sarov pentru a-l intalni. Sfantul Serafim…

- Programul sezonului 2023 2024 al Superligii s a stabilit astazi, in urma tragerii la sorti tragerea la sorti care a avut loc la Bucuresti.Programul primei etape:FC Hermannstadt Farul ConstantaOtelul Galati UTADinamo Universitatea CraiovaU Craiova 1948 FCSBCFR Cluj Poli IasiRapid Bucuresti Sepsi OSK…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul Ioan Botezatorul a fost conform evangheliei dupa Luca fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Preotul Zaharia și soția lui Elisabeta nu au putut pana la batranețe sa aiba copii. La poporul evreu acesta era considerat un neajuns ce se abatea…

- Codrii de la Ipotești, in județul Botoșani, sunt printre destinatiile turistice feerice din nordul Moldovei. Pe langa plimbarile in natura, padurile din aceasta zona ofera o oportunitate pentru lecții de științe ale naturii in aer liber, dar și trasee de mountain bike.

- ATENȚIE, ȘOFERI! Se deschide circulația pe Transalpina Vineri, 16 iunie 2023, se va deschide Transalpina. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane , vineri, 16.06.2023, ora 08:00, DN 67C (Transalpina) va fi redeschis circulației rutiere, tronson kilometric…