Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE SFANTUL GHEORGHE 2018. In fiecare an, pe 23 aprilie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui in aceasta data. Cu …

- In fiecare an, la 23 aprilie, credincioșii il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinți creștini. A urmat cariera militara și a ajuns comandant in armata imparatului Dioclețian. VEZI: MESAJE de Sfantul Gheorghe: Urari…

- Sfantul Gheorghe este sarbatorit pe 23 aprilie de Biserica Ortodoxa si Biserica Romano Catolica. In aceasta zi fetele stau goale, intre lumanari aprinse, ca sa iși afle ursitul. Sfantul Gheorghe, considerat cavaler al creștinatații, este printre puținii sfinți al caror trup nu a fost imparțit, dupa…

- O traditie din perioada Imperiului Austro-Ungar se respecta si astazi cu sfintenie la Bistrita - obiceiul udatului in a doua zi de Paste, in Lunea Alba. De la stropitul din cap pana in picioare cu galeti cu apa, in timp, obiceiul a evoluat, iar acum fetele sunt stropite cu parfum.

- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018. Este momentul in care ziua este egala cu noaptea, iar de la ora 18.15 (ora Romaniei), in emisfera nordica zilele incep sa creasca, iar noptile insep sa scada. In calendarul gregorian, momentul echinoctiului de primavara este variabil de la an, insa perioada in care…

- Ah, iubirea, acel cuvant care sta pe buzele tuturor. Sau acel sentiment care face ca Universul sa funcționeze.... Oricum i-am spune, iubirea a existat de cand lumea și pamantul, iar obiceiurile indragostiților s-au schimbat, in timp. Acestea difera de la o cultura la alta. Iata 9 tradiții stravechi…

- Daca baietii nu prea mai produc rezultate notabile in sport, in schimb, fetele tin stacheta sus. Datorita lor ne putem mandri cu cea mai buna jucatoare de tenis din lume, dar si cu cea mai buna handbalista.