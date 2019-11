Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Sfantul Andrei este intr-un fel echivalentul romanesc al nopții de Halloween și este insoțita de multe tradiții romanești și superstiții, potrivit stiri.tvr.ro.Este noaptea cand se crede ca strigoii cei vii și cei morți se intalnesc ca sa se lupte pentru a vedea care dovedește.…

- SFANTUL ANDREI 2019. Daca aceia care se tem de strigoi trebuie sa puna usturoi pe la geamuri si usi, ca sa nu permita spiritelor rele sa le intre in case, dupa spusele batranilor, ca sa afle cine le va fi sot, fetele nemaritate trebuie sa isi puna sub perna, inainte de culcare, o crenguta de busuioc.…

- Graul este un simbol in tradiția folclorica, dar și in cea religioasa. Bobul de grau incolțit este simbolul vieții care biruiește moartea. In lumea ortodoxa, este privit drept simbol dumnezeiesc, al creștinilor care il poarta mereu pe Dumnezeu in suflet. Este un simbol al belșugului, dar și un prevestitor…

- Potrivit stravechilor credinte pagane, in noaptea Sfantului Andrei – noaptea dintre 29 si 30 noiembrie – spiritele malefice se dezlantuie. Hotarul dintre lumea alba si lumea neagra, dintre cele vazute si cele nevazute dispare, iar strigoii, moroii si pricolicii isi fac de cap: fura mana vacilor (le…

- In noaptea de Sfantul Andrei vin strigoii, varcolacii, mortii vii si spiritele ratacite, Acestea au dreptul de a umbla nestingheriti prin lume. Este o noapte in care iubirea pare posibila pentru toti. Incarcata de magie si credinta, de sacru si profan, desprinsa parca din povestile infricosatoare si…

- Postul Craciunului 2019. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește | albaiuliainfo.ro Postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, a inceput pe 15 noiembrie și este perioada in care credincioșii postesc și se roaga pentru sanatate și bunastare. In postul…

- Vremea se menține frumoasa și calduroasa vineri, 25 octombrie. In București vor fi 20 de grade, iar temperaturile maxime vor ajunge astazi la 28 de grade Celsius, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, citata de Mediafax. Meteorologii spun ca astazi vom avea parte de vreme frumoasa,…

- Adela Popescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește varsta de 33 de ani, insa aceasta pare ca intinerește pe zi ce trece. Prezentatoarea are parte de o familie deosebita, iar soțul ei a surprins-o cu un gest mai special de la prima ora a dimineții.