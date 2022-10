Sute de mii de credincioși au vizitat racla cu moaștele Sfintei Parascheva, in ultimele ore. Timpul de așteptare ajunge la aproape 10 ore. Potrivit jandarmilor, 202.000 de oameni au trecut pe la racla in cele sapte zile de pelerinaj, in timp ce la rand asteapta alte 17.000 de persoane. Peste 15.000 de oameni au asistat, vineri, la Sfanta Liturghie de la Catedrala Mitropolitana, in cadrul careia Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan, a oferit distinctia „Crucea Sfantului Iosif cel Milostiv” mai multor persoane implicate in ajutorarea refugiatilor din Ucraina. In finalul slujbei, la care…