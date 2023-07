Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Bica – senator PNL Ati fost lovit de evlavie si v-ati infiintat la sarbatoarea Episcopiei Husilor. Numai ca nimeni nu v-a bagat in seama, enoriasii nu v-au salutat, nici macar nu v-au recunoscut. Initial, nici paznicii n-au vrut sa va lase sa intrati cu masina in curtea Episcopiei. Din nefericire,…

- CREDINȚA… In curtea Episcopiei Hușilor a venit, de la primele ore ale dimineții, un numar mare de credincioși, pentru a lua parte la Sfanta Luturghie arhiereasca, prilejuita de hramul Catedrale Episcopale. Vremea placuta și atmosfera duhovineasca cu totul speciala a facut ca oamenii din toata zona Hușilor…

- SARBATOARE… De hramul Episcopiei Hușilor, din ziua de 29 iunie, cand sunt praznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, va veni alaturi de credincioșii ținutului insuși Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, dupa cum a anunțat Biroul de Presa al Episcopiei,…

- EDITORIAL…In localitatea Cretesti de Sus, a avut loc vineri, 9 iunie 2023, lansarea volumului monografic ,,Bisericile Parohiei Cretești de Sus„, alcatuit de istoricul Costin Clit, si aparut la editura Horeb a Episcopiei Husilor, in prima parte a acestui an. Evenimentul s-a desfasurat in biserica parohiala…

- MINUNAT…. A fost mare sarbatoare pentru credinciosii catolici, Marti, 13 iunie, fiind ziua Sfantului Anton de Padova! Comunitatea catolica din municipiul Husi a cinstit hramul bisericii inchinate Sfantului Anton, iar un numar foarte mare de credinciosi a venit la slujba, cu crini in maini. „Pentru noi…

- RECUNOȘTINȚA… Pe 7 iunie se vor implini 5 ani de la trecerea la cele veșnice a parintelui Mina Dobzeu, unul dintre marii marturisitori ai Romaniei in perioada comunista. Providențial, curajos și iubit de credincioși, parintele Mina fost și a ramas prin spiritul sau un stalp a Episcopiei Hușilor, in…

- SENTIMENTE… Oamenii a caror viața a insemnat un miracol pentru cei din jur continua sa existe chiar și dupa ce destinul lor pamanesc s-a sfarșit! Așa se intampla cu parintele Mina Dobzeu, unul dintre monahii-simbol ai demnitații Episcopiei Hușilor, trecut la cele veșnice in urma cu 5 ani, intr-o zi…