Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare religioasa cunoscuta ca Sfanta Maria Mare sau Santamaria este sarbatorita, in fiecare an, la 15 august. Este vorba despre momentul in care Sfanta Fecioara Maria a trecut la cele vesnice. Popular, Adormirea Maicii Domnului este considerata ziua care desparte lunile…

- Ce nu este bine sa mananci de Sfanta Maria Mare, 15 august. Adormirea Maicii Domnului, Uspenia sau Sfanta Maria Mare este o sarbatoare importanta pentru credincioși, care abunda in semnificații și tradiții sau superstiții. Credincioșii care praznuiesc aceasta zi trebuie sa știe ca sunt anumite preparate…

- Luni, 15 august, creștinii ortodocși sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, unul dintre cele 12 Praznice Imparatești. Am stat de vorba cu preotul Aurel Boțan, protopopul Protoieriei Focșani I, pentru a afla mai multe informații despre aceasta mare sarbatoare și despre viața Sfintei Fecioare Maria. Dupa…

- Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri pentru aceasta zi de 15 august. Pe 15 august, creștinii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, Uspenia sau Sfanta Maria Mare, cum este numit praznicul in popor. Sarbatoare praznuieste Adormirea Sfintei Fecioare Maria, adica mutarea ei din viata aceasta…

- Luni, 15 august 2022, cu prilejul sarbatorii Adormirea Maicii Domnului – Sfanta Maria Mare, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitațile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Ulmeni, Șomcuta Mare vor fi inchise, ziua…

- Ce este bine sa dai de pomana de Sfanta Maria? Pana pe 15 august, cand creștinii ortodocși sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, suntem inca in post. Adormirea Maicii Domnului, sau Sfanta Maria Mare este una din marile sarbatori creștine. Este sarbatorita in fiecare an pe 15 august. Ca la fiecare sarbatoare…

- In luna august angajații din Romania vor avea parte de o minivacanța cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. 15 august, atunci cand este Adormirea Maicii Domnului, pica intr-o zi de luni. Impreuna cu sambata si duminica, respectiv 13 si 14 august, romanii vor avea, astfel, trei zile libere pentru…

- In Moldova, este necesara introducerea pedepsei pentru frauda politica și pedepsirea politicienilor care nu iși indeplinesc promisiunile electorale. Aceasta opinie a fost exprimata de directorul Institutului de Diplomatice, Studii Politice și Afaceri de Securitate, fostul viceministru de Externe Valeriu…