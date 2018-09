Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE DE SFANTA ANA. In fiecare an, pe 9 septembrie o sarbatorim pe Sfanta Ana. Milioane de romani ii poarta numele, iar mai jos va prezentam cateva idei de mesaje pe care sa le trimiteti persoanelor dragi.

- Peste 2 milioane romani iși aniverseaza ziua onomastica cu ocazia zilei de 8 septembrie Sfanta MARIA. Pentru cei care doresc sa le trimita celor dragi mesaje și urari aveți mai jos cateva idei...

- MESAJE SFANTA MARIA. Peste 2 milioane romani iși aniverseaza ziua onomastica cu ocazia zilei de 8 septembrie Sfanta MARIA. Pentru cei care doresc sa le trimita celor dragi mesaje și urari aveți mai jos cateva idei frumoase.

- Sf. ALEXANDRU 2018. Alexandru este praznuit de Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 30 august. Crestinii il cinstesc pe Sfantul Alexandru deoarece acesta este unul dintre marii ierarhi ai Bisericii, un aparator neinfricat al credintei crestine in perioada arianismului.

- Astazi este zi de petrecere pentru cei care poarta numele de Alexandru, Alexandra, Sandu, Sanda, Sandra si prietenii lor. In 30 august, in calendarul crestin ortodox, se sarbatoreste Sfantul Alexandru. Si daca nu ati avut timp pana acum sa transmiteti mesaje de felicitare pentru cei care azi “fac cinste”,…

- Miercuri, 15 august, se serbeaza Sfanta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului). Peste 2,2 milioane de romani isi serbeaza numele, iar mai jos gasiti o serie de mesaje pe care le-ati putea trimite celor dragi. Mai jos gasiti o lista cu cele mai inspirate, originale, amuzante SMS-uri si mesaje de Sfanta…

- Pe 20 iulie, creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Proroc Ilie Tesviteanu. In jur de 130.000 de romani ii poarta numele slavitului proroc. Mai jos, va prezentam felicitari de Sfantul Ilie, mesaje și urari pentru cei dragi care iși sarbatoresc onomastica. Pentru ca fiecare dintre noi cunoaștem cate un…

- MESAJE DE SFANTUL ILIE 2018: Trimite si tu FELICITARI DE SF. ILIE Mesaje de Sfantul Ilie 2018 • Urari de Sfantul Ilie. SMS-uri si felicitari de „la multi ani” pe care le poti transmite prietenilor de ziua numelui MESAJE de SFANTUL ILIE La Mulți Ani Iliuța si sper sa se sparga conducta…