SF-urile centurilor ocolitoare, în Consiliul Județean. Ce prevede documentația pentru cele patru investiții Violeta Stoica Patru studii de fezabilitate au intrat la vot, ieri, in ședința extraordinara a Consiliului Județean Prahova: documentațiile pentru variantele ocolitoare ale localitaților Paulești, Mizil, Comarnic și Bușteni-Azuga. Cat de fezabile sunt cele patru proiecte, ramane de vazut, dat fiind ca, in privința așa-ziselor centuri ocolitoare ale celor trei orașe de pe Valea Prahovei, investițiile de infrastructura rutiera, incluzand și lucrari de arta, ar urma sa fie facute aproape in paralel cu DN1 și calea ferata Ploiești-Brașov. In plus, costurile realizarii celor patru centuri ocolitoare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

