Sezonul festiv la Moscova include și simboluri ale conflictului din Ucraina Sezonul festiv de la Moscova a venit la pachet și cu simboluri ale conflictului din Ucraina in mai multe zone ale capitalei Rusiei. Conflictul din Ucraina a fost impletit cu festivitațile de sarbatori de la Moscova, inclusiv simboluri militare din prima linie așezate pe socluri și rezidenți inregistrand mesaje video pentru trupe. Anul Nou este principala sarbatoare sezoniera a Rusiei, in timp ce credincioșii ortodocși sarbatoresc și Craciunul pe 7 ianuarie, potrivit Reuters. Sezonul festiv de la Moscova a adus in prim plan și simboluri ale conflictului din Ucraina, iar oamenii pot transmite mesaje… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

