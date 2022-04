Sezonul estival, deschis cu Open House la Nordis Mamaia￼

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile europene la gaze au crescut miercuri cu o cincime dupa ce Gazprom din Rusia a suspendat livrarile catre Polonia și Bulgaria, spunand ca aceste țari nu au reușit sa faca plațile in ruble care trebuiau efectuate cu o zi inainte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca armele din Europa intarzie „prea mult". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium, anunța oficial ca in luna iulie a acestui an incepe livrarea unitaților hoteliere și rezidențiale din etapa I a ansamblului Nordis Mamaia. Pana la finalul anului, dezvoltatorul estimeaza ca va preda pana la 1000 de…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de luni in crestere cu peste 7%, cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, urcand la peste 115 dolari pe baril, in conditiile in care tarile Uniunii Europene nu au fost de acord cu privire la posibilitatea de a se alatura Statelor Unite intr-un…

- Dupa ce a crescut, chiar de mai multe ori, preturile in SUA si Canada, Netflix se scumpeste acum in Marea Britanie si Irlanda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Gigantul petrolier Shell a prezentat marți scuze pentru ca a cumparat saptamana trecuta țiței rusesc și anunța ca se retrage complet din orice implicare in hidrocarburile rusești in urma invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza Reuters."Realizam mult ca decizia noastra de saptamana trecuta de a cumpara…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova disputa sambata, de la ora 15.00, in Polivalenta din Banie, partida contra formatiei Alba Blaj, din penultima runda a campionatului regular din Divizia A1 feminin. Gruparea alb-albastra va lupta pentru a obtine macar un punct din acest duel, lupta la 5-8 fiind, in continuare,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…