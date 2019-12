Sezonul al doilea din YOU este disponibil acum pe Netflix – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea sezon din serialul „Narcos: Mexic”, cu Diego Luna in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 13 februarie 2020, scrie news.ro.Diego Luna joaca rolul lui Miguel Angel Felix Gallardo, liderul cartelului Guadalajara. Tacut, dar indraznet, incapatanat, dar inteligent, este,…

- Desi e luna cadourilor, acest decembrie serialistic pare mult mai sarac in cadouri decat fratele lui geaman de acum un an. Daca in noiembrie au aparut doi jucatori mari pe piata de filme (Apple TV+ si Disney+) si am avut o abundenta de seriale, decembrie pare luna marilor ”lenesi”. Cu toate ca inca…

- La finalul acestei luni, pe Netflix va aparea un documentar, care are ca subiect taierile ilegale de lemn din Romania. Acesta are mai multe episoade si se numește „Broken”. A fost realizat de jurnaliști americani și va fi lansat la 27 noiembrie. Un episod este dedicat defrisarilor ilegale din tara noastra.…

- Bazat pe best-sellerul fantasy cu același nume, THE WITCHER este o poveste epica despre destin și familie. Povestea a trei destine care se intrepatrund in lumea vasta a Continentului, unde oamenii, elfii, witcherii, gnomii și monștrii se lupta pentru a supraviețui și evolua și acolo unde binele sa raul…

- Serialul fantasy „The Witcher” va avea un al doilea sezon, a anuntat Netflix inainte de premiera mondiala a productiei, potrivit news.ro.Showrunner-ul Lauren Schmidt Hissrich a transmis: „Ma bucura faptul ca, inainte ca fanii sa vada primul sezon, putem confirma intoarcerea pe Continent si…

- Netflix a anunțat astazi al doilea sezon „The Witcher”, noua drama fantasy bazata pe seria de romane best-seller. ” The Witcher” sezonul 2 va avea opt episoade, la fel ca primul sezon. Cel de-al doilea sezon va incepe producția in Londra, la inceputul anului 2020, pentru o lansare planificata in 2021.…

- Așteptarea a luat sfarșit! Sezonul 5 din Peaky Blinders este de astazi pe Netflix. Pentru cei care nu știu seria, oamenii de la Cinemagia.ro v-au facut aici un mic sumar: Thomas continua sa se intalneasca cu Grace, barmanița la pub-ul Garrison, fara sa știe ca ea a fost pusa de Campbell pentru a-i spiona…

- Așteptarea a luat sfarșit. Știm data la care serialul Netflix YOU se va intoarce cu sezonul doi. Al doilea capitol al indragitului serial se va lansa pe 26 decembrie, deci vom avea ce anume sa vedem de Craciun. Nu, nu la „Singur Acasa” ne referim. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, trailerul...…