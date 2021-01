Sezonul 5 din Riverdale se va lansa pe 21 ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Știți ca anul asta stam prost cu zilele libere… multe pica sambata sau duminica, dintre sarbatorile legale. Mai puteam capata o zi libera cu ocazia recensamantului, daca ne completam singuri formularul și il trimiteam online. Ei bine, ce sa vedeți acum, luați-va gandul și de la ziua aia libera pentru…

- Netflix a anunțat ca miniseria “The Queen’s Gambit” a batut recordurile de audiența, pentru prima luna de la lansare. In același timp, intrebarea “Cum sa joci șah?” a atins cel mai mare nivel in cautarile Google din ultimii noua ani. Serialul a fost vizionat de 62 milioane de familii in primele 28 de…

- Meciul vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet, All Star Game, programat in perioada 12-14 februarie la Indianapolis, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus. „Desi suntem dezamagiti ca NBA All Star Game nu va avea loc la Indianapolis in 2021. Asteptam cu nerabdare ca Pacers…

- E confirmat. Vom avea și al treilea sezon al serialului „The Umbrella Academy”. Știm ca sunt mulți fani ai serialului, așa ca va anunțam ca acesta intra in producție in februarie, desigur, daca pandemia de coronavirus o va permite. Cum a anunțat Netflix sezonul 3 din „The Umbrella Academy„, mai jos:…

- Va urma sezonul 2 din Queen’s Gambit? Miniserialul Queen’s Gambit a ajuns numarul 1 pe Netflix. Are doar 7 episoade și spune povestea unei tinere care descopera ca are un talent incredibil la șah. Incepe astfel un drum neașteptat spre celebritate. Este Beth Harmon din Queen’s Gambit un personaj din…

- Știm cu toții ca in weekend vrem sa ne relaxam și poate sa ne uitam la un film bun sau un serial nou, așa ca noi va prezentam cum arata TOP10 pentru Romania in materie de filme și seriale pe Netflix. Topul este condus de „Rebecca”, urmat de peliculele „ANNA” și „Sange Albastru”. Emily in Paris, serialul…

- Deocamdata nu știm cand vor fi din nou posibile vacanțele in destinații exotice pe alte continente, insa ne putem imagina experiența cu ajutorul producțiilor realizate acolo. Poveștile bune pot veni de oriunde și pot fi iubite in toate colțurile lumii, așa ca nu trebuie sa ne urcam in avion pentru a…

- Mihai Petre parasește in acest sezon juriul Romanii au Talent, show-ul din Romania cu cele mai mari audiențe. „Sezonul 11 Romanii au talent nu ma va mai gasi la masa juriului. Experienta Romanii au Talent este fantastica; am fost martor si am jurizat reprezentații de nivel mondial si am avut ocazia…