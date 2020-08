Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la sefia Consiliului Judetean Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca spitalul mobil de la Letcani trebuie sa salveze vieti, nu cariere politice, acuzand totodata “spectacolul hilar“ pus in scena, duminica, de ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru.Citește și: Face furori…

- Scena s-a petrecut in timpul vizitei efectuate de Prințul Charles și soția sa, Camilla, la Bristol, pentru a le mulțumi angajaților din supermaketuri pentru munca depusa in timpul pandemiei de Covid-19. Prințul Charles, 71 de ani, s-a speriat cand un angajat cu care vorbea fața in fața a inceput sa…

- Teatrul de Papusi „Gulliver” continua stagiunea estivala, prin seria spectacolelor desfasurate in aer liber, cu o noua piesa atractiva si deosebit de populara si apreciata de public, duminica, de la ora 10,30.

- Universitatea Craiova s-a impus in fața Astrei in minutele de prelungire. Succesul consemnat a purtat doua semnaturi: Elvir Koljic – marcatorul și Ștefan Baiaram – omul cu assistul. Juniorul Științei de 17 ani a surprins intreaga asistența, din teren, și din tribune, cu acțiunea din care a rezultat…

- Cinquefrondi este o localitate din regiunea sudica a Calabriei, Italia, care a supraviețuit pandemiei și spera ca statutul sau, de oraș cu zero cazuri de Covid, sa indulceasca atracția oamenilor pentru casele pe care le scoate la vanzare, pentru 1 euro, sau chiar mai puțin. Citește și: Scena…

- Teatrul "Tony Bulandra" Targoviste anunta, joi, ca reia activitatea artistica pe scena, sub egida"Virus teatral estival", iar in acest weekend va avea loc un spectacol in aer liber la Curtea Domneasca din municipiu. "Cu mare bucurie in suflet dorim sa va anuntam pe aceasta cale, ca Teatrul…

- Cum pana acum au stat timp de doua luni in case și abia daca au putut sa iasa pentru cateva momente sa ia aer, Nicu Paleru a decis ca e momentul pentru o plimbare alaturi de familie. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe cantarețul de muzica de petrecere in parc alaturi de soție și fiica.

- Regizorul Christopher Nolan este gata sa faca orice pentru a obtine o impresionanta scena de acțiune in filmele sale. Pentru noul sau thriller, Tenet, regizorul britanic a cumparat un Boeing 747 real, numai pentru a-l prabuși, dupa cum a dezvaluit acesta in interviul pentru Total Film. "Ne-am…