Astazi, Cher a implinit 75 ani! Fosta regina a frumuseții, sex simbolul anilor ‘70- ’80 nu se poate desparți de acest statut și a batut recordul in lumea vedetelor ca numar de operații estetice. Este speriata sa nu-și arate varsta. La fel de nonconformista și feminina ca in anii sai de glorie, artista ce a facut furori cu mari succese muzicale precum ”Strong Enough”, ”Welcome to Burlesque”, ori ”Belive”, Cher (pe numele sau Cherilyn Sarkisian LaPiere) nu renunța la activitatea muzicala și de-abia așteapta sa faca furori cu piesele, ținutele nonconformiste (fuste scurte, ciorapi cu portjartier…