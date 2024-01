Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, este așteptata sa participe luni, 29 ianuarie, de la ora 12.00, la inaugurarea Social Med, primul Centru Comunitate Terapeutica din Romania, eveniment care se va desfașura la sediul Centrului din Targu Mureș, strada Posada nr. 35. "Printre invitații care ne onoreaza…

- Fostul europarlamentar Tokes Laszlo a semnat joi, 25 ianuarie, sesizarea care urmeaza sa fie inregistrata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), la cabinetul de avocatura al lui Kincses Elod din Targu Mureș. Fostul europarlamentar a decis sa depuna sesizarea la CEDO dupa ce instanțele din…

- Romania s-a calificat la Campionatul European de Handbal U18 dupa ce a remizat cu formatia Letoniei: 41-41 (19-16), duminica, 7 ianuarie, la Maria Enzersdorf (Austria), in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor. Din lotul invingator au facut parte și 3 jucatori care au plecat in aceasta vara…

- Deschiderea lotului Chețani – Campia Turzii de pe Autostrada A3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023, va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, cu 10 kilometri in plus fața de lungimea…

- Sportivii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș s-au prezentat onorabil la turneul internațional WW U15 – Cupa „Ștefan cel Mare". Competiția s-a desfașurat la Putna, in perioada 8-10 decembrie și a reunit peste 180 de sportivi din Ucraina, Turcia, Republica Moldova, dar și 10 echipe din Romania. „Fetele noastre…

- Sala festiva a Senatului UMFST Targu Mureș a gazduit astazi, 13 decembrie, lansarea carții „Cu ochii larg deschiși", semnata sub pseudonimul literar Gabriel Ben Meron, aparținand reputatului medic ATI israelian, originar din Romania, profesor emerit, publicist și eseist in limbile engleza, romana și…

- In data de 1 decembrie, in Piața Victoriei din Targu Mureș a fost sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei, iar primaria municipiului, la fel ca in anii precedenți, a organizat o serie de concerte pentru a sarbatori acest eveniment. Anul acesta, pe scena a concertat una dintre cele mai mari trupe de rock…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila implementeaza proiectul "Balanța Dezvoltarii Durabile" prin care au fost confecționate sute de obiecte artizanale care conțin cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabila și un cod QR catre o pagina web cu detalii despre acestea. Obiectul va fi montat in toate…