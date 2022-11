Stiri pe aceeasi tema

- Seulul a lansat vineri prima sa linie de autobuz autonom, in cadrul unui experiment care, potrivit inginerilor care l-au conceput, are ca scop sa creasca increderea oamenilor in vehiculele fara sofer, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Coreea de Nord a lansat sambata patru rachete balistice cu raza scurta de actiune in marea de vest, a anuntat armata sud-coreeana, in timp ce Seulul si Washingtonul au pus capat unui exercitiu militar de sase zile de mare anvergura, relateaza Reuters.

- Un sofer de autobuz din Brasov, declaratii uluitoare pe Tik Tok. Cum ii pune in pericol zilnic pe calatorii pe care acesta ii transporta. Poliția Rutiera a intrat pe fir. Toate amanuntele incredibile, in randurile articolului de mai jos. Un șofer din Brașov face videoclipuri pentru TikTok in timp ce…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 04.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești- Biroul Rutier, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe raza municipiului, au fost sesizați de catre Poliția Locala Ploiești despre faptul ca intr-o stație de autobuz…

- Un șofer de autobuz, a fost prins drogat la volan cu trei tipuri de substanțe diferite, in timpul programului. A pus viața pasagerilor in pericol. Barbatul de 51 de ani din Braila a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Reprezentanții Societații de Transport Public au anunțat…

- Cinci persoane au murit la Bratislava dupa ce un sofer in stare de ebrietate a intrat cu masina intr-un grup de studenti intr-o statie de autobuz, a anuntat luni ministrul slovac de interne, denuntand o "tragedie" care a survenit cu o zi inainte de inceputul noului an universitar, informeaza AFP.

- Coreea de Nord a lansat inca doua rachete balistice, a anunțat armata sud-coreeana, fiind a patra astfel de lansare de saptamana aceasta, in conditiile in care Seulul, Tokyo si Washingtonul intensifica exercitiile militare comune, conform The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…