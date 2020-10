Sesizări Ocna Mureș Un consilier local, recent ales in urma Alegerilor locale din 27 septembrie 2020, a avut o idee inedita și anume a inființat o pagina pe o rețea de socializare unde aduna doleanțele cetațenilor din Ocna Mureș pe care sa le expuna și sa le discute cu viitorii colegi din Consiliul Local in incercarea de a soluționa cat mai multe probleme ale ocnamureșenilor. Macarie Octavian, cel care a avut aceasta idee a candidat pentru un post de consilier local cu sloganul ”Vocea TA in primaria TA” din partea Partidului Mișcarea Populara, filiala Ocna Mureș, la alegerile din 27 septembrie 2020. Promisiunea,… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

