Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale va intra la votul deputaților în 28 ianuarie, a anunțat luni președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil în 17 decembrie pentru abrogarea pensiilor speciale. Singurii care…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat aviz favorabil pentru abrogarea pensiilor speciale. Astfel, singurii care iși mentin privilegiile sunt militarii și polițiștii, in timp ce magistrații iși pierd pensiile speciale, deși au de partea lor o decizie a Curții Constituționale care spune…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a reluat marți, dezbaterile pe tema pensiilor speciale. În comisia de specialitate PSD dorește sa propuna impozitarea progresiva, PNL vrea eliminarea acestora cu excepția celor pentru militari iar USR pledeaza pentru abrogare, mai puțin pentru cele ale…

- Reprezentanții polițiștilor au primit interdicție la discuțiile privind eliminarea pensiilor speciale pentru o anumita parte din beneficiari, discuții care vor avea loc in Comisia de Munca a Camerei Deputaților, a anunțat Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Agentilor de Politie.Citește și:…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…

- SUPARATI… Au fost ore intregi de discutii aprinse, ieri, in Comisia de Munca din Camera Deputatilor, pe subiectul eliminarilor pensiilor speciale. Reprezentantii penitenciarelor , ai grefierilor si ai politistilor au amenintat cu proteste masive, greve si demisii daca pensiile speciale vor fi eliminate.…

- „Astazi, am participat la sedinta Biroului Permanent Interimar al #PSD , intrunire in cadrul careia am luat mai multe #decizii foarte importante si mult-asteptate de toti romanii. Astfel, in primul rand, PSD va sustine #impozitarea progresiva a tuturor pensiilor speciale din Romania! Trebuie stiut…

- Comisia de munca a Camerei Deputaților dezbate marți proiectele USR și PNL privind anularea pensiilor speciale, a anunțat Alina Gorghiu, potrivit Mediafax. Senatoarea PNL afirma ca eliminarea pensiilor speciale va avea ca efect eliminarea dezechilibrelor majore la fondul de pensii și stoparea starii…