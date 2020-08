Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea agențiilor de turism care a fost afectata, grav, odata cu decretarea starilor de urgența și alerta instituite ca urmare a pandemiei de COVID, iși revine incet, incet, prin efortul depus de reprezentanții tututor celor care iși desfașoara activitatea in acest domeniu. Despre cele mai recente…

- Cascada Magura a fost introdusa in circuitul turistic local și național de catre Primaria comunei Moisei. Aceasta a fost descoperita recent in Munții Rodnei. "Primaria Moisei a dus la indeplinire planul...

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe reintroduc, incepand de luni, plata in parcarile amenajate pe domeniul public, dupa aproape patru luni in care a fost suspendata, decizia fiind luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, informeaza reprezentantii primariei. „Comitetul Local pentru Situatii…

- Obiceiurile si folclorul etniilor din sudul si nordul Bucovinei vor fi cercetate si incluse in circuitul turistic internațional. In acest sens, la Suceava si la Cernauți a fost lansat un proiect comun, finanțat de Uniunea Europeana.

- Complexul Panoramic Belvedere Amfiteatru revine in circuitul turistic."Din 1 august, dr. Mohammad Murad readuce la viata emblema litoralului romanesc Complexul Panoramic Belvedere Amfiteatru revine in circuitul turistic dupa o perioada de mai bine de 10 ani de cand a fost lasat in voia vantului, nisipului…

- bull; Circuitul cu autobuzele etajate cuprinde peste 100 de obiective turistice importante. CT BUS anunta publicul calator ca incepand de sambata, 4 iulie, introduce linia City Tour, cu autobuze etajate, pe ruta Gara CFR statiunea Mamaia. Potrivit CT BUS, circuitul cuprinde peste 100 de obiective turistice…

- Așa a anunțat, ieri, la Brașov, ministrul Mediului, Apelor și padurilor, Costel Alexe. Castelul de la Sambata de Jos a inceput sa se degradeze inca de la sfarșitul secolului al XIX-lea, iar din anul 2002 se afla in grija companiei ROMSILVA. Ministrul Mediului, Costel Alexe: Dupa naționalizare, castelul…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca incepand de luna viitoare va introduce programul „TAM IN ALERTA”, urmand sa reia intalnirile cu spectatorii, insa intr-un „format” foarte restrans. „Am pregatit cladirea, ne-am asigurat ca respectam toate normele in vigoare, am finalizat…