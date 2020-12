Serviciul rus de Informații Externe (SVR) și-a sărbătorit in aceasta duminica centenarul Presedintele Vladimir Putin a depus duminica o coroana de flori la monumentul ofițerilor de informații externe ai Federației Ruse. Președintele rus, Vladimir Putin, i-a felicitat pe angajații și veteranii agențiilor de securitate ale Federației Ruse, in ziua angajatului agențiilor de securitate, de la sediul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei Președintele rus, Vladimir Putin, cu aceasta ocazie, a depus flori la monumentul in cinstea ofițerilor de informații ruși din toate timpurile, care se afla la sediul Serviciului rus de informații externe, din suburbia moscovita Yasenevo. Compoziția… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

