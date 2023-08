Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 7 august 2023, Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Bistrita isi va desfasura activitatea in cladirea situata pe strada Cuza Voda nr. 17 A, Bistrita, vis-a-vis de cladirea Inspectoratului Judetean de Jandarmi "Gelu Vaida Voievod"al judetului Bistrita- Nasaud. Acest proces de…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi 25 iulie 2023, intre orele 10.00 – 19.00 (estimativ), in localitatea Rodna. Intre orele 10.30 – 17.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila și in Beclean,…

- Luni, 3 iulie 2023, activitațile dedicate creșterii gradului de siguranța publica, pe raza județului Alba, au continuat. Peste 170 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat impreuna cu 71 de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi “Avram Iancu” Alba,…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 20 iunie 2023, intre orele 10.30 – 15.00 (estimativ), in municipiul Bistrița pe strada Andrei Muresanu – parțial. Intre orele 10.30 – 15.00 (estimativ), se intrerupe…

- Chiar daca vremea a fost una capricioasa, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia au mers in comuna Razvad unde cetațenii au sarbatorit Ziua comunei, dupa trei ani de pauza. Administrația locala condusa de edilul Emanuel Spataru a pregatit surprize…

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia a fost in mijlocul dambovițenilor care au participat la Bursa locurilor de munca, eveniment organizat de catre AJOFM Dambovița și Consiliul Județean Dambovița . 52 de agenți economici au pus la dispoziție 581 de locuri de munca. „Am participat, astazi, la…

- Lucrarile noului corp de cladire de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița au inceput de aproape doua luni, iar prima etapa este aproape gata – cea a turnarii piloților forați. Langa actuala cladire a spitalului, urmeaza sa fie construit un nou corp integrat al Spitalului Clinic Județean. Cladirea…

