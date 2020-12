Serviciul de e-mail al Google au avut din nou probleme marți noapte, cand a picat pentru mai mult de doua ore, informeaza CNN. Unii utilizatori au raportat e-mailuri care se reintorc la expeditor și alte mesaje de eroare. Inițial, Google a precizat ca era la curent cu intreruperea din jurul orei 16.30 ET (Eastern Time - cu 7 ore inaintea Bucureștiului), precizand ca utilizatorii afectați pot accesa Gmail, dar au mesaje de eroare. Problemele au fost in cele din urma rezolvate, in jurul orei 19.00 ET (miercuri, ora 2.00 – ora Romaniei). "Va rugam sa fiți siguri ca fiabilitatea sistemului este o…