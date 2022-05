Serviciul de Telecomunicații Speciale, în alertă maximă: Am blocat mii de atacuri malițioase Serviciul de Telecomunicații Speciale susține ca a blocat mii de atacuri malițioase in acest sfarșit de saptamana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Serviciul de Telecomunicații Speciale, in alerta maxima: Am blocat mii de atacuri malițioase… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEde Telecomunicații Speciale, in: Ammii demalițioase…

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Naftali Bennet a anuntat vineri ca fortele de securitate au mana libera impotriva terorismului, dupa o serie recenta de atentate, transmite AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca a adaugat noi traduceri in aplicatia Apel 112, iar in prezent aceasta poate fi folosita atat in limba romana, cat si in limbile engleza, franceza, germana, maghiara si ucraineana, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul turc al Apararii a anuntat descoperirea si neutralizarea unei mine in Marea Neagra, in largul coastei asezarii Igneada, langa granita cu Bulgaria, a informat luni presa turca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii de autovehicule de teren si autoturisme, in valoare totala estimata de 3.141.500 euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bancile americane se pregatesc pentru atacuri cibernetice de razbunare, dupa ce natiunile occidentale au impus Rusiei o serie de sanctiuni stricte pentru invadarea Ucrainei, au spus experti si directori cibernetici citati de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Reprezentanța diplomatica americana in Federația Rusa a emis duminica o alerta de securitate vizand posibile atacuri in mall-uri și gari de pe teritoriul rusesc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Locuitorii autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD) sunt evacuati in regiunea Rostov din Rusia din cauza tensiunilor tot mai mari din regiune, a declarat seful RPD, Denis Pusilin, citat de Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat joi forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt cei care au tras in soldații ucraineni. Un obuz a lovit o gradinița, iar mai mulți civili au fost raniți.…