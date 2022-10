Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev se afla pe lista persoanelor cautate intocmita de oficialii ucraineni din domeniul securitații, a anunțat, luni, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters. Principalul serviciu secret de la Kiev precizeaza ca Medvedev, in prezent vicepreședinte…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a pus pe lista persoanelor cautate pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, se arata in baza de date a Ministerului ucrainean de Interne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters.Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului…

- Politicieni rusi au respins vineri cererile tarilor G7 ca Rusia sa restituie Ucrainei controlul centralei atomice de la Zaporojie, in timp ce vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a acuzat pe „sceleratii” de la Kiev ca doresc sa creeze un nou Cernobil. Fostul președinte…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a vizitat regiunea Donbas din estul Ucrainei. Acesta a fost insoțita de o mare delegație alcatuita din oficiali ruși. , scrie AFP.

- Rusia a anunțat o ofensiva majora in Donbas, dar pana acum nu a reușit sa o lanseze. Deși armata lui Putin mai are cateva trucuri in maneca, pana acum Ucraina a inregistrat un mic succes, in vecinatatea Hersonului. In multe privințe importante, armata rusa pur și simplu nu a putut face fața. Iata cele…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta cu teritoriul Ucrainei impartit de mai multe tari, printre care si Romania. Harta lui Medvedev arata ca Ucraina ar mai ramane doar cu teritoriile din jurul capitalei Kiev, in…

- Unii dintre comandantii rusi au utilizat in invazia din Ucraina harti vechi din anul 1969 si pe care nu erau indicate zone rezidentiale mai noi, cum ar fi Saltovka, o suburbie a Harkovului, sau rezervoare de apa, relateaza luni agentia de presa Ukrinform, citand serviciul de presa al filialei SBU (Serviciul…