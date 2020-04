Stiri pe aceeasi tema

- Rusia resmite din plin pandemia de Covid-19. Celula de criza insarcinata cu gestionarea epidemiei noului coronavirus a anuntat miercuri 3.388 de noi contaminari - cel mai grav bilant cotidian in Rusia de la inceputul epidemiei - care creste numarul total al cazurilor la 24.490, relateaza Reuters…

- Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt pregatite sa proceseze cat mai repede cererile pentru somajul tehnic, de la inceputul lunii aprilie, astfel incat platile sa se faca rapid, pe masura ce se depun documentele, a declarat luni seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Ne-am mobilizat…

- Sambata, pe 7 martie, cu incepere de la ora 18:00, solistii vocali ai ansamblului, Ana-Maria Ababei si Simona Mazare, dansatorii si orchestra condusa de dirijorul Dumitru Lucaci vor fi prezenti pe scena Casei de Cultura a Studentilor Iasi intr-o reprezentatie intitulata "Cantec, joc... si primavara".…

- Noul șef al Serviciului american de Informații, Richard Grenell ar putea avea probleme din cauza unei colaborari mai vechi cu „un oligarh din Europa de Est, care este fugar și care are interdicție sa primeasca viza de investitor in Statele Unite”. Acesta ar fi prestat, in 2016, servicii de consultanța…

- Un tanar de 23 de ani din comuna Rachiti a fost arestat preventiv dupa ce a inselat mai multe persoane carora le promitea servicii de mecanica auto, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp. Potrivit acesteia, arestarea barbatului a fost…

- Numarul tranzacțiilor online a crescut cu peste 40% in 2019, potrivit netopia paymants. ,,Anul trecut, compania a procesat lunar peste 2 milioane de tranzacții online cu card sau SMS Netopia Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a inregistrat o creștere cu 41% a numarului…

- NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a inregistrat o creștere cu 41% a numarului de tranzacții digitale procesate in 2019 fața de anul precedent. Astfel, anul trecut, compania a procesat lunar peste 2 de milioane de tranzacții online cu cardul sau prin SMS. Potrivit…

- Un barbat din Cisnadie, județul Sibiu, care s-a deghizat și a folosit un act de identitate al unui consilier local, milionar in județ, a transferat in contul sau, deschis in strainatate, un milion de euro. Individul a fost prins de polițiști și reținut, astazi. Potrivit Poliției Sibiu, polițiștii din…