Stiri pe aceeasi tema

- „Serviciile comerciale #Starlink sunt acum live si disponibile in #Romania incepand din 7 aprilie. Utilizatorii din Romania se pot astepta sa vada viteze de date intre 100 Mbps si 200 Mbps cu latenta de 20ms in majoritatea locatiilor. Starlink ofera, de asemenea, o acoperire critica pentru Ucraina",…

- Aproape 80% din reclamațiile primite la ANCOM sunt legate de comunicații electronice sau servicii de curierat Aproape 80% din reclamațiile primite anul trecut de ANCOM au vizat serviciile de comunicații electronice. Oamenii s-au mai plans de colete rupte sau neprimite, iar foarte puțini au fost nemulțumiți…

- Intr-un comunicat remis redacției se arata ca Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 2.886 de reclamații cu privire la serviciile de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Utilizatorii au reclamat in special aspecte legate…

- ”In anul 2021, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si solutionat 2.886 de reclamatii cu privire la serviciile de comunicatii electronice si servicii postale din Romania. Utilizatorii au reclamat in special aspecte legate de derularea relatiei contractuale…

- In anul 2021, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM a primit si solutionat 2.886 de reclamatii cu privire la serviciile de comunicatii electronice si servicii postale din Romania.Utilizatorii au reclamat in special aspecte legate de derularea relatiei contractuale…

- Intr-un comunicat remis redacției se arata ca Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 2.886 de reclamații cu privire la serviciile de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Utilizatorii au reclamat in special aspecte legate…

- In anul 2021, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 2.886 de reclamații cu privire la serviciile de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. Utilizatorii au reclamat in special aspecte legate de derularea relației contractuale…

- Reteaua de metrou are o acoperire cumulata cu servicii de voce mobila de 99%, potrivit unui comunicat remis miercuri de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), conform Agerpres. Autoritatea a desfasurat anul trecut doua campanii de monitorizare cu privire…