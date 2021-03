Se cauta soluții la nivelul municipiului Targu Jiu pentru rezolvarea problemei cainilor fara stapan care umbla liberi pe domeniul public. Inițial, s-a propus mutarea adapostului actual la marginea orașului, departe de zonele locuite, in zona localitații componente Barsești. A fost aprobata chiar construirea unui padoc nou in localitatea respectiva, insa lucrurile au trenat, mai ales ca a izbucnit intre timp scandalul legat de depozitul de gunoi din aceeași zona. Prin urmare, s-a renuntat la construirea noului adapost, deși exista aprobata și finanțarea de catre Consiliul Local Targu Jiu. In cele…