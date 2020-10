Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, in plen, in calitate de prima camera sesizata, OUG 167/2020 cu amendamente, astfel ca prevederile prin care era acordat sprijin financiar de stat societatii Blue Air pentru acoperirea pierderilor din pandemie si sustinerea activitatii acesteia pana la 31 decembrie 2020…

- Liderul interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anunțat marți depunerea in Parlament a unei o propuneri legislative care reglementeaza posibilitatea profesioniștilor dreptului de a avea activitate didactica in cadrul invațamantului preuniversitar.„In 2013, in calitate de ministru al Justiției,…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege care va permite avocatilor sa aiba sediu in viitorul Cartier al Justitiei. Initiativa legislativa a senatorului PSD Robert Cazanciuc, senatorului USR George Dirca si senatorului PNL Daniel Fenechiu, aflata in procedura…

- Senatul a adoptat luni un proiect prin care se acorda in perioada starii de urgenta si de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de 2.000 de lei lunar si personalului nedidactic si auxiliar – 1.500 de lei lunar. Au fost 85 voturi „pentru”, 25 impotriva…

- Senatul a adoptat, luni, 21.09.a.c., inițiativa legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgența și de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar și universitar de 2.000 de lei lunar și personalului nedidactic și auxiliar 1.500 de lei lunar. Senatul a adoptat,…

- Cu 85 de voturi "pentru", 24 "impotriva" și 13 abțineri, proiectul de lege va merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Potrivit documentului, cadrele didactice, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din invațamantul preuniversitar și universitar de stat, din…

- Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat, a adoptat un proiect de lege prin care orice persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ individual poate introduce, in maximum 24 de ore de la data comunicarii deciziei, actiune la judecatorie. Initiativa legislativa a fost adoptata…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12:00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de PSD impotriva Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative,…