Stiri pe aceeasi tema

- Orașul ucrainean Odesa a fost din nou ținta unui atac aerian al armatei ruse. Rachetele care au lansate din Peninsula Crimeea au avariat mai multe blocuri, depozitul de grane din port, o pensiune, precum și alte obiective de infrastructura. De partea cealalta, rușii susțin ca au doborat o drona ucraineana…

- Serviciile speciale ucrainene s-au aflat probabil in spatele unei serii de lovituri cu drone și a unei operațiuni la sol indreptate impotriva unei miliții susținute de Wagner din apropierea capitalei Sudanului, a constatat o investigație CNN.

- Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, nu exclude ca inrautațirea starii de sanatate a sangerosului lider al Ceceniei, Ramzan Kadirov, sa fie cauzata de o otravire. „Kadirov a avut probleme de sanatate este un fapt larg cunoscut. In plus, exista o astfel…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat ca liderul cecenilor, Ramzan Kadirov, se afla in stare critica din cauza unei boli, a declarat purtatorul de cuvant al SBU, Andrii Iusov, publicației de știri Obozrevatel pe 15 septembrie, relateaza Kyiv Independent și Hotnews . „Da, intr-adevar,…

- Este imposibila organizarea alegerilor in Ucraina, deoarece campania preelectorala nu poate fi organizata in tranșee. O astfel de declarație a facut secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) al Ucrainei, Alexey Danilov in emisia canalului TV 1+1. "Nu putem desfașura o campanie…

- Opozantul nationalist rus Igor Ghirkin si-a anuntat joi, 31 august, candidatura la presedintia Rusiei in anul 2024, afirmand ca dorește sa-l inlocuiasca pe actualul presedinte Vladimir Putin, pe care l-a catalogat ca fiind "prea ingaduitor", cu unul care nu le va permite occidentalilor "sa-l duca de…

- Revolta din iunie condusa de Evgheni Prigojin și compania sa militara privata Wagner Group a fost o operațiune speciala coordonata cu dictatorul rus Vladimir Putin, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) al Ucrainei, Oleksii Danilov, posturilor TV ucrainene.

- Revolta din iunie condusa de Evgheni Prigojin și compania sa militara privata Wagner a fost o „operațiune speciala” coordonata cu dictatorul rus Vladimir Putin, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, potrivit presei ucrainene.