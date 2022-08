Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Kiev au arestat doua persoane care lucrau pentru serviciile secrete ruse și care planuiau sa il ucida pe ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, și pe șeful agenției de informații din cadrul armatei, generalul Kirilo Budanov, a anunțat luni Serviciul de Securitate al Ucrainei…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) nu a primit inca autorizatia oficiala de acces la inchisoarea Olenivka din zona controlata de trupele ruse in estul Ucrainei, unde zeci de prizonieri de razboi ucraineni au fost ucisi intr-un bombardament efectuat in circumstante neclare si pentru care…

- Siria a anuntat, miercuri, ca ia aceasta decizie conform principiului „reciprocitatii”, dupa ce Ucraina a rupt la randul ei relațiile la sfarșitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Republica…

- Siria a anuntat, miercuri, ca intrerupe relatiile diplomatice cu Kievul in conformitate cu principiul "reciprocitatii", dupa ce Ucraina a facut acelasi pas la sfarsitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza…

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- In ziua 106 a invaziei declansate de Vladimir Putin, luptatorii ucraineni rezista in Severodonetk, in ciuda bombardamentelor rusesti neincetate, a declarat guvernatorul regional, in timp ce Moscova insista asupra unui asalt care, in opinia ambelor parti, ar putea contribui la influentarea cursului razboiului.…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca detine controlul aproape in totalitate asupra regiunii separatiste Lugansk, situata in estul Ucrainei. „Am eliberat 97% din teritoriul regiunii Lugansk”, a afirmat ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, conform BBC News. Soigu sustine ca cele mai…

- Propaganda televizata din Rusia a escaladat in ultimele ore, in paralel cu ofensiva furibunda a trupelor Moscovei in Lugansk și pe fondul ingrijorarilor ca Belarus ar putea interveni activ in invazia Ucrainei, intr-o noua ofensiva asupra Kievului.