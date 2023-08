Stiri pe aceeasi tema

- Atentate pregatite de Rusia in Polonia, țara NATO: plan pentru deraierea trenurilor care transportau armament spre Ucraina (Washington Post)Serviciile secrete ruse au recrutat agenti pentru operatiuni de sabotare a transporturilor de armament occidental care tranziteaza Polonia spre Ucraina, afirma…

- Serviciile de informații americane estimeaza ca Ucraina nu va putea recupera orașul Melitopol și astfel Kievul nu va indeplini scopul principal al contraofensivei, anume taierea coridorului terestru intre Rusia și Crimeea, scrie The Washington Post, care citeaza surse oficiale de top din mediul guvernamental…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat joi, 27 iulie, ca a arestat un militar din cadrul Marinei ruse, acuzat ca a planuit un "atac terorist" prin intermediul caruia sa arunce in aer o nava de razboi, informeaza The Moscow Times și Reuters.FSB susține, intr-un comunicat de presa,…

- Generalul Oleksander Tarnavski, comandantul forțelor ucrainene din sud, a declarat ca trupele sale inregistreaza progrese in contraofensiva din sudul țarii, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca Rusia folosește toate resursele avute la dispoziție in tentativa de a bloca avansul…

- Generalul Valeri Zalujnii, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, a aparat, intr-un interviu acordat publicației americane The Washington Post, dreptul armatei sale de a lovi pe teritoriul Rusiei, adaugand ca astfel de atacuri sunt efectuate doar cu arme fabricate in Ucraina, scrie The Kyiv Independent."Aceasta…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat o noua declarație halucinanta la adresa Ucrainei, chiar in momentul in care trupele Kievului iși desfașoara mult-așteptata contraofensiva. Vladimir Putin a declarat, marți, ca Rusia demilitarizeaza „treptat” și „metodic” Ucraina, in timp ce Kievul iși continua…

- Pe masura ce Ucraina iși incepe contraofensiva, pentru Putin riscurile politice sunt in creșterePentru Putin, riscurile politice sunt in creștere pe masura ce armata ucraineana iși lanseaza indelung așteptata ofensiva menita sa scoata Rusia de pe teritoriul pe care aceasta țara și l-a anexat ilegal…

- Armata ucraineana a lansat un contraatac mult așteptat impotriva forțelor ruse de ocupare, deschizand o faza cruciala in razboi, menita sa restabileasca suveranitatea teritoriala a Ucrainei și sa pastreze sprijinul occidental in lupta sa impotriva Moscovei, susține The Washington Post.