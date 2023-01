Serviciile secrete ale nemților sunt complet incapabile - Germania e pradă sigură pentru spionii din alte țări/ Sondaj Majoritatea germanilor considera ca serviciile interne de informatii nu sunt pregatite corespunzator pentru a face fata spionilor straini, potrivit unui sondaj recent, realizat de institutia de cercetarea a opiniei publice YouGov pentru dpa. Potrivit sondajului, 55% dintre participanti au fost de parere ca serviciile de contrainformatii germane nu sunt la inaltimea provocarilor actuale. Doar 20% au fost convinsi de contrariul, in timp ce 25% nu au avut nicio parere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro × NEWSLETTER…

Stiri pe aceeasi tema

- Succesiunea liderului Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, ucis intr-un raid american de anul trecut, ramane neclara, a declarat marti un oficial al serviciilor secrete americane, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Serviciile de informatii ruse si-au intetit activitatea in Germania in timpul actualului razboi din Ucraina, potrivit Serviciului de Informatii Interne german, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au declarat, marti, ca Iranul intentioneaza sa trimita peste 200 de drone de lupta fortelor rusesti, inclusiv noua drona de lupta iraniana Arash-2, transmite CNN, preluat News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Arabia Saudita a impartașit cu SUA informații care avertizeaza asupra unui atac iminent din partea Iranului asupra unor ținte din regat, ceea ce a plasat armata americana și altele din Orientul Mijlociu la un nivel de alerta ridicat, au declarat oficiali saudiți și americani, informeaza Wall Street…

- „Documentele – parte dintr-un set de materiale sensibile obținute de serviciile secrete ucrainene și examinate de The Washington Post – ilustreaza modul in care Moscova continua incercarile de a manipula țarile din Europa de Est. FSB a canalizat zeci de milioane de dolari pentru a cultiva o rețea…

- Serviciile secrete din Iran au publicat o declarație comuna, subliniind rolul major al agențiilor de informații straine, in special al CIA, in „orchestrarea revoltelor violente” din Iran din ultimele saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cancelarul german Olaf Scholz se afla in centrul unor critici, inclusiv in cadrul coalitiei sale de guvernamant, din cauza unui proiect privind vanzarea unei parti a portului Hamburg grupului chinez Cosco, in urma unor dezaluiri ale posturilor NDR si WDR cu privire la faptul ca fostul primar al Hamburgului…

- Serviciile secrete germane au avertizat luni impotriva Chinei, care incearca sa-si insuseasca expertiza economica si stiintifica in Germania, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …