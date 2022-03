Stiri pe aceeasi tema

- Nava-amiral a Marinei Ucrainene, fregata „Hatmanul Sagaidacinii”, a fost sabordata in prima zi a invaziei ruse in Ucraina, informeaza Centrul pentru Comunicatii Strategice si Securitate Informationala al tarii vecine, relateaza adevarul.ro.

- Este ziua a șasea de razboi. Ucraina rezista in continuare atacurilor rusești. Iata care sunt principalele informații ale zilei, din cea de-a șasea zi de razboi, in timp real. Delegațiile din Ucraina și Rusia s-au intalnit in dupa-amiaza trecuta la granița dintre Ucraina și Belarus pentru a negocia…

- Serviciile secrete ucrainene sugereaza ca statul Belarus este „poate pregatit sa participe direct” la invazia Rusiei in Ucraina, „pe langa faptul ca le permite rusilor sa foloseasca teritoriul tarii si sa treaca granita” in Ucraina, a declarat un oficial al guvernului ucrainean pentru CNN.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca a solicitat Guvernului si Parlamentului European sa inaspreasca masurile impotriva Rusiei, dat fiind ca "situatia din Ucraina este tot mai dramatica", iar discutiile pe care le-a avut cu romanii de acolo, dar si valul tot mai mare de refugiati confirma amplitudinea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o informare, sambata, 12 februarie 2022, potrivit careia, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina. MAE precizeaza ca, asa cum a informat public anterior,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. De asemenea, au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie ai personalului diplomatic…

- Un student din Kiev ar fi autorul mai multor alerte false cu bomba din Republica Moldova, Rusia, dar și alte țari din apropiere. Serviciul Federal de Securitate din Rusia anunța ca Anton Osipciuk a fost reținut, transmite Știri.md. Acesta ar fi fost implicat în raspândirea…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat ca, referitor la criza de la granița cu Ucraina, situația tensionata trebuie privita pe mai multe paliere. De asemenea, s-a referit la anunțul președintelui Macron, cu privire la disponibilitatea Franței de a contribui cu trupe NATO in Romania. Cristian…