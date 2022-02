Stiri pe aceeasi tema

- Inchirierea locurilor de parcare rezidențiale in Sfantu Gheorghe este reglementata de Hotararea Consiliului Local 55/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca inchirierea locurilor de parcare se face prin licitație. Persoanele cu handicap au in continuare dreptul de a beneficia…

- Din 19 ianuarie, trenuletul Sepsi Tour va circula exclusiv pentru grupuri in zilele de miercuri și joi, iar vinerea, sambata și duminica spre Sugas Bai si cu traseu prelungit prin Sfantu Gheorghe. In zilele de vineri, sambata și duminica, trenuletul va circula pe doua trasee: Spre Sugas Bai cu plecare…

- Centrul de evaluare a pacientilor COVID-19 infiintat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ar putea deveni functional saptamana viitoare, contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru decontarea serviciilor urmand sa fie semnat in cursul zilei de miercuri, a declarat managerul…

- Centrul de Cultura Arcus, in parteneriat cu Universitatea din Brașov, Facultatea de Muzica, organizeaza miercuri, 19 ianuarie 2022, de la ora 18, la Casa Bastion (loc. Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), concertul cameral „REGAL VIENEZ”, un recital sustinut de Orchestra Impressione. Șapte instrumentiști…

- In cursul saptamanii trecute, pompierii covasneni au avut zile de foc ca urmare a producerii unui numar de 17 incendii, dupa cum urmeaza: 10 incendii produse la case de locuit, cele mai mari probleme generate de aceste evenimente au fost in municipiul Sfantu Gheorghe, zona Szalomer, unde a ars in totalitate…

- Operatorul regional de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe, care acopera 38 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Covasna, a anuntat ca nu va majora tarifele in acest an. „Anul 2022 a adus cresteri semnificative de preturi pentru majoritatea companiilor de utilitati publice din tara (…)…

- Cadrele militatre din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte „Cireșoaia” din Sfantu Gheorghe lanseaza un APEL UMANITAR pentru ajutorarea colegului lor Plt.maj. Știuca-Lefcencu Gabriel, care are nevoie de o proteza, dupa ce un picior i-a fost amputat. „Acum, in preajma Sfintei Sarbatori a nașterii…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe intentioneaza sa modifice programul „Dam valoare rablei tale”, initiat in acest an, si sa reduca vechimea masinilor eligibile de la 10 la 5 ani. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat, joi, ca prin acest program, ce are ca scop eliminarea din trafic a…