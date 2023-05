Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Direcția de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) a sfatuit publicul rus sa stea departe de parada din 9 mai din Piața Roșie din Moscova unde va fi sarbatorita Ziua Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial și sa evite apropierea de criminalii de razboi și echipamentele militare.

- Politicianul rus de opoziție Ilya Yashin a pierdut miercuri (19 aprilie) apelul impotriva unei pedepse de opt ani și jumatate de inchisoare pentru discreditarea armatei ruse, potrivit unui corespondent Reuters din sala de judecata, potrivit Reuters. Iașin, un aliat de lunga durata al liderului opoziției…

- Peskov a fost intrebat despre relatarile potrivit carora in viitorul apropiat CPI ar urma sa emita primele mandate de arestare impotriva unor cetateni rusi in legatura cu conflictul din Ucraina, transmite Reuters preluat de Agerpres.Potrivit lui Dmitri Peskov, pozitia Kievului inseamna ca obiectivele…

- Pe masura ce Rusia se confrunta cu "pierderi extinse" in urma razboiului din Ucraina, Moscova va deveni tot mai dependenta de capacitatile sale nucleare, cibernetice si spatiale, au declarat agentiile de informatii americane in raportul lor anual neclasificat de evaluare a amenintarilor, relateaza CNN.Pierderile…

- Opozitia in exil din Belarus sustine ca un avion rusesc a fost distrus, duminica, 26 februarie, pe un aerodrom de langa Minsk, in ceea ce a numit ”cea mai de succes operatiune de sabotaj”, de la inceputul conflictului din Ucraina, relateaza AFP și News.ro. ”Partizanii au confirmat succesul unei operatiuni…

- Agentiile de informatii militare din Olanda au declarat luni ca Rusia pare sa se pregateasca pentru perturbarea si sabotarea infrastructurii critice offshore in partea olandeza a Marii Nordului, informeaza Reuters. "Infrastructura maritima vitala olandeza in Marea Nordului precum cabluri de internet,…