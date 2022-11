Achiziționarea unui pachet de servicii SEO presupune, pentru business-ul tau online / digitalizat, optimizarea site-ului aferent afacerii tale prezente pe Internet. Este vorba, mai precis, de optimizarea respectivului site pentru Google, cel mai mare și utilizat motor de cautare la nivel mondial. Așadar, putem deduce ca serviciile SEO, in general, sunt sinonime cu optimizarea site-urilor – de comerț electronic sau de prezentare (branding) – pentru un motor de cautare sau altul; in mod obișnuit, pentru cel care dispune de cele mai multe accesari. In Romania, Google deține monopolul absolut din…