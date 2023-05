Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a urcat pe primul loc in Premier League și pune o presiune mare pe Arsenal. Campioana din sezonul trecut a caștigat duminica pe terenul celor de la Fulham (2-1) și se afla in pole position pentru un nou titlu de campioana.

- La primul sezon la Manchester City, norvegianul Erling Haaland (21 de ani) stabilește recorduri impresionate. Varful adus cu 60 de milioane de euro de la Borussia Dortmund a stabilit scorul final al derby-ului cu liderul Arsenal, 4-1. Atacantul a punctat in minutul 90+5, cu un șut din voleu, de la 10…

- Portarul Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen, a bifat in derby-ul cu Atletico (1-0) al 23-lea meci fara gol incasat in La Liga 2022/2023. Și-i mai trebuie unul pentru a-l egala pe cel european, deținut de Cech și de Oblak. „Cu Atletico a fost din nou ca un zid” - a remarcat cotidianul Marca. Ferran Torres…

- Sportiva americana Mikaela Shiffrin a obtinut, vinerii, a 86-a victorie la Cupa Mondiala, ea egaland astfel recordul legendarului Ingemar Stenmark.Shiffrin a castigat proba de slalom urias la Are, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kylian Mbappe a intrat in istoria lui PSG! Superstarul parizian a reușit o „dubla” impotriva lui Marseille și a egalat un record impresionant. Francezul a fost cel mai bun om de pe teren in derby-ul Franței și a inscris de doua ori pentru a aduce victoria oaspeților. Kylian Mbappe a intrat in istoria…

- Real Madrid a luat o opțiune serioasa pentru calificarea in sferturile UEFA Champions League dupa victoria de pe Anfield Road cu Liverpool (5-2), iar Karim Benzema a intrat in istorie dupa ce a marcat in Anglia.

- Sarbul Novak Djokovic a inceput luni a 337-a sa saptamana ca lider al clasamentului ATP, egaland astfel recordul din tenisul profesionist detinut de fosta jucatoare germana Steffi Graf, care a reusit aceeasi performanta in circuitul WTA.

- Internationalul norvegian Erling Haaland, atacantul echipei de fotbal Manchester City, a marcat miercuri, in meciul cu Arsenal Londra (3-1), al 26-lea sau gol de la debutul actualei editii din Premier League, egaland astfel recordul stabilit in sezonul 2014-2015 de argentinianul Sergio Aguero, cel…