- Mai multe cutremure cu o magnitudine de pana la 5,2 grade pe scara Richter s-au produs la primele ore ale diminetii de luni in insula Creta din Grecia, fara sa fie raportate pagube, transmite EFE. Potrivit Institutului de Geodinamica din Atena, epicentrele tuturor seismelor au fost localizate in mare.…

- Doua cutremure, cu magnitudini de 2,1 și 2,3 grade pe scara Richter, s-au produs vineri in județul Vrancea.Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile la parlamentare, la schimb cu securizarea unor primarii importante (surse) Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare…

- In aceasta dimineața, la ora locala 10.27, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a fost inregistrat in sudul Greciei. Acesta a fost simțit și la Atena. Nu au fost raportate victime sau pierderi materiale. Institutul Geodinamic din Atena a anuntat ca epicentrul cutremurului a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs luni dimineata in largul insulei grecesti Hydra, in golful Saronic, situat in apropierea capitalei, conform Institutului de Geodinamica din Atena, relateaza AFP si Reuters. In urma seismului nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit autoritatilor…

- Un cutremur de magnitudine 5,3 grade pe scara Richter a zguduit marti seara El Salvador, fara sa faca victime sau pagube, a anuntat Ministerul Mediului din mica tara central-americana, citat miercuri de France Presse și preluat de agerpres. Seismul, resimtit inclusiv in capitala San Salvador, a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc, sambata dimineața, in Grecia, a anunțat Institutul Național de fizica a Pamantului. Seismul s-a produs la ora 04:38:08 (ora locala a Romaniei) și a avut epicentrul la 133 de kilometri vest de Patras. Seismul s-a produs la doar 10…

