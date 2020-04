Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul de fotbal al Italiei are din ce in ce mai putine sanse sa ajunga la final in acest sezon, tinand cont de ultimele cifre legate de pandemia de coronavirus, informeaza publicatia Gazzetta dello Sport, citata de cotidianul L'Equipe.Serie A este suspendata incepand din 9 martie din…

- Liga italiana a anuntat ca cinci meciuri programate în acest weekend în Serie A, inclusiv confruntarea Juventus Torino – Internazionale Milano, se vor disputa fara public, din cauza coronavirusului.Si echipa lui Ionut Radu, Parma, va disputa fara spectatori partida cu Spal.Decizia…

- Pariuri statistice: Pentru duminica, am ales din oferta caselor de pariuri cateva evenimente ce au șanse mari sa aduca profit. Pariuri pe cornere: Unul dintre cele mai indicate meciuri pentru a paria pe cornere, din punct de vedere statistic, este cel dintre Torino și Parma. Sunt echipele din Serie…

- Ionut Radu (22 de ani, portar) ar putea ajunge in sezonul viitor in locul lui Juan Musso (23) la Udinese, goalkeeperul pe care Inter il vede un backup pentru Samir Handanovic (35). Romanul are si varianta de a ramane la Milano. Un nou scenariu apare pentru Ionut Radu sa apere titular in Serie A. Daca…

- Ionuț Radu (22 de ani) a plecat de la Genoa, unde iși pierduse locul de titular, insa nici la Parma nu ii merge mai bine. A inceput ca rezerva și meciul cu Cagliari. Deși Luigi Sepe, portarul titular al Parmei, este accidentat, Radu a fost lasat pe banca la primul meci dupa oficializarea transferului.…

- Portarul roman Ionut Radu a fost transferat de echipa italiana Parma de la o alta formatie din Serie A , Genoa. Acesta vine sub forma de imprumut, pana la data de 30 iunie. Radu (22 ani) va purta tricoul cu numarul 92. Ionut Radu a ajuns rezerva in ultimele saptamani la Genoa, dupa revenirea lui Mattia…

- Ionuț Radu (22 de ani) este la un pas de parafarea unui transfer, la Parma, locul 7 in Serie A. Din informațiile GSP.ro, Inter e de acord sa-l cedeze pe Ionuț Radu pentru urmatoarele 4 luni la Parma, formație care e in cautarea unui goalkeeper dupa ce Luigi Sepe (28 de ani), titularul de drept, s-a…

- GENOA - AS ROMA 1-3 // Portarul Mattia Perrin, 27 de ani, preferatul antrenorului Davide Nicola, a luat nota 4,5 in Gazzetta dello Sport, fiind cel mai slab de pe teren. „Schimbarile antrenorului ar fi doborat si un elefant”, acuza cotidianul roz. Ionut Radu (22 de ani) a privit de pe margine al treilea…