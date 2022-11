Serie A: Inter, victorie la scor cu Bologna, scor 6-1 Formatia Internazionale Milano a invins, miercuri, cu scorul de 6-1, echipa Bologna, in etapa a 14-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Serie A: Inter, victorie la scor cu Bologna, scor 6-1… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEA: Inter,la scor cu, scor 6-1…

Stiri pe aceeasi tema

- Empoli, echipa mijlocasului roman Razvan Marin, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Sassuolo, sambata, intr-o partida din etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Italiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atalanta Beragmo este pe locul 2 in campionatul Italiei, dar antrenorul Gian Piero Gasperini nu crede in sansele de a lupta pentru titlu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Formatia Internazionale Milano a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa AS Roma, intr-un meci contand pentru etapa a opta a campionatului Italiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa Hellas Verona a invins acasa duminica, scor 2-1, echipa Sampdoria Genoa, si a reusit prima victorie a sezonului. Intr-un alt meci echipele Spezia si Bologna au incheiat la egalitate, scor 2-2. Partidele au contat pentru etapa a cincea din Serie A Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Starul argentinian Paulo Dybala a marcat primele goluri pentru noua sa echipa, AS Roma, care a preluat conducerea in clasamentul campionatului de fotbal al Italiei, marti seara, dupa ce s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata nou-promovatei Monza, intr-o partida contand pentru etapa…

- Formatia Cremonese, la care joaca Vlad Chiriches si Ionut Radu, a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, de AS Roma, in etapa a doua a campionatului Italiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Muzeul „J. Paul Getty” din Los Angeles a anuntat ca va restitui in septembrie Italiei grupul sculptural din teracota, in marime naturala, „Orpheus and the Sirens”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- AC Milan, campioana en titre a Italiei, nu a ajuns inca la "cel mai inalt nivel" al sau si trebuie sa continue sa progreseze, a declarat vineri antrenorul Stefano Pioli, cu o zi inaintea meciului cu Udinese de pe San Siro, primul din noua editie a Serie A, scrie AFP. Fii la curent cu cele…