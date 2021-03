Stiri pe aceeasi tema

- Cesare Prandelli (63 de ani), fostul selecționer al Italiei, renunța la postul de tehnician al Fiorentinei și a anunțat ca „ar putea sa-și incheie cariera” dupa ce n-a reușit decat cinci victorii in 21 de etape la echipa viola. La doua zile dupa eșecul cu Milan (2-3), Fiorentina a ramas fara antrenor.…

- Atacantul roman Valentin Mihaila a marcat primul sau gol in Serie A, dar Parma a scapat printre degete victoria in meciul cu Fiorentina, 3-3 in deplasare, duminica, in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Italiei, anunța AGERPRES. Fiorentina a deschis scorul prin Lucas Martinez Quarta…

- Fotbalistul echipei AS Roma, Jordan Veretout, va fi indisponibil o luna, din cauza unei leziuni la adductori, la piciorul drept, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO 'LECȚIA' de TEROARE și UMILINȚA la adresa Poliției Romane vine de la Gorj - Agenți amenințați și injurați…

- Internationalul roman Razvan Marin a avut o contributie importanta la victoria obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Cagliari, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Bologna, miercuri seara, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mijlocasul roman a fost cel care a pasat decisiv…

- Atacantul croat Mario Mandzukic a semnat un acord valabil pana la finalul acestui sezon cu AC Milan, care include si o optiune pentru un sezon suplimentar, a anuntat marti liderul campionatului de fotbal al Italiei, citat de Reuters. Mandzukic era jucator liber din vara trecuta, dupa ce si-a reziliat…

- Brazilianul Alex Sandro, fundasul stanga al echipei de fotbal Juventus Torino, a fost testat pozitiv la Covid-19, dupa ce prezentase anterior simptome usoare ale virusului, a anuntat campioana en titre a Italiei, citata de agentia DPA. Jucatorul sud-american, care a evoluat duminica in meciul castigat…

- Echipa Juventus Torino, detinatoarea titlului, a suferit primul esec de la debutul editiei 2020/2021 a campionatului de fotbal al Italiei, inclinandu-se pe teren propriu in fata formatiei Fiorentina (scor 0-3), marti seara, intr-o partida contand pentru etapa a 14-a din Serie A. Oaspetii s-au impus…