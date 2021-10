Stiri pe aceeasi tema

- FRF anunta ca testele PCR facute jucatorilor Razvan Marin, Alexandru Cicaldau si Dragos Nedelcu, care au intrat in contact cu Ianis Hagi, au iesit negative. Marti, in jurul pranzului, cu o zi inaintea meciului cu Macedonia de Nord, Ianis Hagi a primit rezultat pozitiv la testul rapid efectuat de staff-ul…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Ianis Hagi, a fost depistat pozitiv la coronavirus la un test efectuat, marti, la Skopje, acolo unde Naționala Romaniei va juca, miercuri, meciul cu Macedonia de Nord din preliminariile CM 2022. “Ianis Hagi, in urma unor usoare simptome, a fost testat pozitiv…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Skopje, ca a inceput actiunea primei reprezentative cu un lot de 26 de jucatori, dar dupa accidentarile si cazurile de Covid-19 au ramas doar 17 fotbalisti, el precizand ca este nevoie…

- Mirel Radoi, ​selectionerul echipei naționale de fotbal a României, se confrunta cu mari probleme de lot înaintea partidei cu Macedonia de Nord, în urma accidentarilor unor internationali, a cazurilor de infectare cu noul coronavirus (Dorin Rotariu si Ianis Hagi) si a cazurilor de…

- Romania a invins-o pe Islanda, scor 2-0, in a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial. Primul meci din mandatul lui Radoi in care naționala nu primește gol! Basarab Panduru crede ca Mirel Radoi a fost inspirat cu alegerile lui Dennis Man și Deian Sorescu in benzi, dar e contrariat de folosirea…

- Andrei Ratiu, Dragos Nedelcu si Deian Sorescu sunt surprizele selectionerului Mirel Radoi, in echipa de start a nationalei Romaniei pentru partida cu Islanda, care are loc joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022.…

- Naționala de fotbal a României va juca în luna septembrie trei partide contând pentru preliminariile CM 2022, iar Mirel Radoi a anunțat marți numele celor 26 de jucatori convocați.Lotul de jucatori cu care România va aborda meciurile cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia…

- CS Mioveni s-a intarit la inceputul acestei saptamani cu atacantul Moussa Sanoh, care a mai evoluat in Romania la Poli Iași, Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari. Citește și Argeș: 55 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru viteza in numai doua ore Olandezul de origine ivoriana, are 26 de ani,…