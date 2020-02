Stiri pe aceeasi tema

- DRAGOSTE RURALA SOC… Cine o mai poate opri acum pe “Vulpita” Veronica?! Femeia din Blagesti, care, impreuna cu sotul Viorel, nu se dau dusi in ruptul capului de la emisiunea “Acces Direct”, si-a mai amintit de o tentativa de viol! Atat le-a trebuit producatorilor emisiunii care, mai hotarati decat niste…

- E greu sa ramai indiferent cand vine vorba de Vulpița! Veronica și Viorel Stegaru sunt acum in vazul milioanelor de romani, care le urmaresc povestea de viața cu sufletul la gura. De la acuzații de infidelitate, la amanți și secrete, pana la crize de gelozie și lacrimi, publicul „Acces Direct” a avut…

- Veronica si Viorel Stegaru au ajuns sa fie cunoscuti de o tara intreaga. Cazul lor, aparent unul obisnuit, a starnit in cele din urma multe curiozitati si a ridicat multe semne de intrebare.

- Tensiune maxima intre Veronica si soacra ei! Dupa ce parintii lui Viorel i-au declarat razboi nurorii, ieri, atunci cand ea a venit la poarta lor, aseara, dupa emisiunea Acces Direct, tanara mamica a mai avut parte de un... soc! Soacra a acceptat sa stea de vorba cu ea, de aceasta data, fara tata socru.…

- Dupa escapada din club, in timp ce mergeau spre hotel, intre Veronica si Viorel Stegaru a izbucnit un conflict fara precedent! Sotia-vulpita si-a palmuit barbatul, desi ea s-a lasat pupata de un individ, in club. Motivul? Viorel a reusit sa o scoata din sarite!

- PROTECTIA COPILULUI, ANCHETA LA BLAGESTI! REACTIE…Protectia Copilului Vaslui s-a auto-sesizat, in sfarsit, in cazul scandalului de la Blagesti, cu Veronica si Viorel Stegaru, parintii unei fetite de 2 ani care, de o saptamana, fac circul de pe lume, in direct, la televizor! Bunica fetitei, Ilinca Stegaru,…

- Momente de maxima tensiune pentru Veronica, tanara sotie care a sustinut ca ar fi fost rapita, legata la ochi si violata. Dupa ce ieri, testul de sarcina pe care l-a facut a iesit pozitiv, azi Veronica s-a dus sa-si faca analizele de sange, ca sa afle daca testul a indicat adevarul ori ba.

- DRAGOSTE CU NABADAI D-ALE SATULUI VASLUIAN… Veronica de la Blagesti nu s-a lasat pana nu a ajuns, cu tot cu violul inchipuit, la televizor! Alaturi de sot, femeia a mai povestit o data la “Acces Direct”, cele “suferite” in cazul pe care, spunea ea, Politia Barlad l-ar vrea musamalizat. Numai ca rasturnarea…