- Serialul animat „South Park", realizat de Trey Parker si Matt Stone, este primul care abordeaza razboiul din Ucraina. Episodul intitulat „Back to the Cold War" a fost difuzat miercuri in Statele Unite. Vedeti prezentarea episodului: De la lansarea sa in 1997, „South Park" este celebru pentru capacitatea…

- Invazia rusa in Ucraina ar putea ridica mari probleme zilele viitoare diabeticilor dependenți de insulina. Conform unei postari pe Twitter facuta de epidemiologul Eric Feigl-Ding, situația ar putea deveni critica. „Atacurile rusești au intrerupt accesul la depozitul principal de medicamente Novo Nordisk…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…

- Kosovo a solicita Statelor Unite sa infiinteze o baza militara permanenta in tara si sa accelereze integrarea sa in NATO dupa invazia Rusiei in Ucraina, dupa cum a declarat duminica ministrul kosovar al apararii, Armend Mehaj. Potrivit Reuters, Statele Unite au deja 635 de soldati in aceasta tara balcanica…

- Cancelarul german Olaf Scholz este asteptat, luni, la Kiev pentru a continua eforturile diplomatice in vederea dezamorsarii amenintarii „critice” a invaziei Ucrainei de catre Rusia, ceea ce ar putea declansa cea mai grava criza in Europa de la Razboiul Rece, scrie AFP. Scholz va merge marti…

- Romania a participat cu observații la raspunsurile trimise miercuri de SUA și NATO Rusiei, la capitolul privind o posibila inspecție a rușilor la baza de la Deveselu, dupa cum au precizat pentru Europa FM surse oficiale guvernamentale. Bucureștiul ar accepta insa o inspecție din Rusia, numai daca și…

- În anii ’50, în Statele Unite izbucnea marea isterie nucleara. Milioane de americani erau convinși, pe fondul începerii Razboiului Rece în 1947 între SUA și URSS, de iminența unui razboi atomic. Nu se trasese un foc de arma, însa americanii erau convinși…