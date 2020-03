Stiri pe aceeasi tema

- Va povesteam saptamanile trecute despre posibilitatea unui nou sezon al serialului Lucifer și despre faptul ca Netflix discuta cu producatorii de la Warner Bros. despre modul in care pot coopera in continuarea serialului, Ei bine, TV Line scrie despre faptul ca producatorii Ildy Modrovich și Joe Henderson…

- Netflix se pregatește sa lanseze luna viitoare un serial despre parintele psihanalizei, Sigmund Freud. Serialul va avea 8 episoade (capitole) și se va numi simplu: „Freud„. Acesta va fi plin de drama și suspans și le va dezvalui utilizatorilor modul in care Freud a ajuns sa realizeze propria teorie…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…

- Așteptarea a luat sfarșit! Fanii serialului Brooklyn 99 vor avea parte de un nou sezon la inceputul acestui an. Pentru cei care nu știu, Brooklyn 99 ii are ca protagoniști principali pe polițiștii secției… Brooklyn 99. Un fel de Trazniți in NATO cu mai mult umor. Sezonul 7 al indragitului serial va…

- Așteptarea a luat sfarșit. Serialul YOU s-a intors cu cel de-al doilea sezon. Este 26 decembrie, așa ca cel de-al doilea capitol al indragitului serial este deja „prezent” pe Netflix. Nu-i chiar serialul de Craciun la care ai sperat, nu e cu elfi și cu Moș Craciun, dar este, cu siguranța, serialul pe…

- Cel de-al doilea sezon din serialul „Narcos: Mexic”, cu Diego Luna in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 13 februarie 2020, scrie news.ro.Diego Luna joaca rolul lui Miguel Angel Felix Gallardo, liderul cartelului Guadalajara. Tacut, dar indraznet, incapatanat, dar inteligent, este,…