Sergiu Sobuleac - „OMUL ANULUI 2020” by VIP MAGAZIN

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Moldindconbank, Herbert Stepic, a primit distincția „Omul Anului 2020” la categoria „Straini de succes in Moldova”, in versiunea prestigioasei reviste „ VIP Magazin ”.

- ”In 2020, vanzarile grupului au crescut cu 2% in comparatie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piata romaneasca a ramas cel mai important motor de crestere de+24% de la an la an si reprezentand 51% din vanzarile grupului. Vanzarile in Moldova au scazut cu -38% fata de anul precedent, fiind piata…

- Dovada ca se poate și la noi. Nisporeni a devenit primul oraș din țara care a instalat banci inteligente. Acestea va permit sa va incarcați telefoanele mobile și sa utilizați rețeaua wi-fi gratuita, fiind incorporate cu panouri fotovoltaice. Mobilierul urban a fost instalat in cadrul Programului "Orașele…

- Meteorologii au emis o informare de vreme rea. Avertismentul intra in vigoare incepand din aceasta seara, de la ora 21:00, si este valabil pana maine seara, aceeași ora. Se vor inregistra ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului. Potrivit meteorologilor, vor…

- „Doar niște oameni speriați și disperați pot sa vina cu asemenea decizii, care nu sunt justificate și explicate”. Declarațiile au fost facute de președinta R. Moldova, Maia Sandu, in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. „Cei care s-au obișnuit sa fure țara și sa ramana nepedepsiți…

- PSRM și Partidul „ȘOR” ar intenționa sa voteze in cadrul ședinței Parlamentului de joi, 1 aprilie, instituirea starii de urgența pentru urmatoarele 60 de zile. Vezi și: Alegerile anticipate ar putea avea loc in Moldova in august sau septembrie Anunțul a fost facut de catre președintele…

- Ludovic Orban susține in mesajul pentu aniversarea Zilei Unirii Basarabiei cu Romania ca „destinul democratic si european al moldovenilor dintre Prut si Nistru poate nu va arata exact asa cum l-au gandit si proiectat marii patrioti de la 1918, dar cu siguranta ca el va fi implinit”.„Ultimele zile ale…

- Recentele cercetari arheologice in vechea vatra a orașului Targu Neamț au scos la iveala lucruri interesante, care aduc informații noi despre locuirea medievala din zona. De altfel, in perimetrul respectiv sunt cunoscute vestigii inca de acum patru decenii, cand diverse lucrari edilitare au evidențiat…