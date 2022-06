Stiri pe aceeasi tema

- Sergio Perez a venit la Red Bull Racing in 2021, in locul lui Alex Albon. De atunci, a avut performanțe notabile la echipa austriaca, mai ales in ultima etapa din sezon atunci cand l-a "incurcat" pe Lewis Hamilton, iar la final Max Verstappen și-a adjudecat titlul de campion mondial la piloți. Weekend-ul…

- Sergio Perez a reușit sa se impuna in Marele Premiu al Principatului Monaco, iar tatal lui Max Verstappen s-a aratat extrem de nemulțumit de strategia Redbull dupa ce fiul sau a terminat pe a doua poziție.

- Sergio Perez a furnizat surpriza zilei de duminica caștigand Marele Premiu al Principatului Monaco. In aceste condiții, Christian Horner, șeful RedBull, considera ca mexicanul are acum șanse egale la titlu cu campionul mondial Max Verstappen.

- Campionatul Mondial de automobilism Formula 1 din 2022 a programat duminica, 8 mai, pe Autodromul „Miami International", Marele Premiu al orașului Miami, din statul american Florida, contand ca cea de-a 5-a etapa a sezonului. Cursa a revenit olandezului Max Verstappen, de la echipa Red Bull Racing,…

- Dupa o sesiune de calificari in care cei doi piloți Ferrari au ocupat primele doua poziții, in fața piloților Red Bull Racing, cursa de duminica se anunța una interesanta și plina de evenimente. Acestea au inceput chiar inainte de stingerea semaforului. Din cauza unei probleme cu temperatura combustibilului,…

- Max Verstappen a obținut a doua victorie in actualul sezon de Formula 1. Pilotul olandez al echipei Red Bull Racing a triumfat in Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna.Cursa, ce s-a desfasurat cu dificultati din cauza ploii, a fost una dezastruoasa pentru Ferrari.

- Max Verstappen (Red Bull Racing) va pleca din pole-position in Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, dupa ce campionul mondial en-titre a caștigat cursa sprint de la Imola.

- Charles Leclerc (24 de ani), pilotul francez de la Ferrari, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Australiei. Este primul pentru prima data in ultimii 15 ani cand un pilot de la Ferrari pleaca din pole-position in Australia. Max Verstappen și Sergio Perez, piloții de la Red Bull Racing, au…