Compania militara privata Patriot (PMC) a ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, care concureaza cu grupul paramilitar Wagner, al lui Evgheni Prigojin, a fost vazuta in apropiere de Vuhledar, in regiunea Donetk, relateaza Ukrainska Pravda. „In special, in zona Stepne de pe frontul Vuhledar, am observat ca, pe langa Wagner PMC, a aparut Patriot PMC, […] The post Serghei Soigu și-a trimis Compania militara privata Patriot, care concureaza cu grupul paramilitar Wagner, in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .