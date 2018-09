Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, sustinut de Kremlin, a fost reales cu o majoritate de voturi in functie, conform rezultatelor publicate luni, a doua zi dupa alegerile alegerile locale desfasurate in Rusia, marcate de arestarea a peste 1.000 de persoane in cursul unor actiuni de protest impotriva…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca inovatia stiintifica va fi una dintre prioritatile majore ale Rusiei, in cadrul unui forum tehnologic la Novosibirsk, principalul oras al Siberiei, informeaza France Presse. "Realizarea unui progres tehnologic si stiintific face parte dintre principalele…

- Navalnii, care a fost arestat de politie sambata langa casa sa, a fost declarat vinovat de incalcarea legislatiei privind protestele, pentru conducerea si organizarea unui mars stradal la Moscova, in 28 ianuarie, in pofida refuzului autoritatilor de a-l autoriza, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Aceasta condamnare il va impiedica sa conduca luna viitoare o alta manifestatie antiguvernamentala planificata, impotriva reformarii sistemului de pensii din Rusia, informeaza Reuters si AFP. Navalnii, care a fost arestat de politie sambata langa casa sa, a fost declarat vinovat de incalcarea…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, se va intalni saptamana viitoare, la Geneva, cu reprezentanti ai guvernului rus, intr-o continuare a summitului din iulie dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza agentia EFE, potrivit…

- Desi a fost eliminata in optimi, scor 4-3 la penalty-uri cu Croatia, nationala Rusiei a primit felicitari de la Vladimir Putin pentru cel mai bun parcurs din istoria sa moderna. Primul suporter al tarii, Vladimir Putin, este ”mandru de echipa Rusiei, a declarat in fatidica zi de sambata, purtatorul…